Президент ACA: А. Емельяненко — не оторванный от жизни человек

Президент промоушена Absolute Championship Akhmat Алексей Яценко рассказал, что думает о российском бойце смешанных единоборств Александре Емельяненко, которого в январе арестовали на семь суток за пьяный дебош.

На турнире ACA 107 в Москве 3 апреля Емельяненко сразится с Магомедом Исмаиловым. Яценко спросили, проводил ли он с бойцом воспитательную беседу, чтобы поединок не сорвался по его вине.

«Я не вижу смысла вести такую беседу. Александр — здравый человек и сам это понимает.

Как бы кто о нём ни думал, как бы он сам ни говорил, что он романтик, Александр всё равно понимает, что такое профессиональный спорт, что это его заработок. Это взрослый и самостоятельный человек.

Я уверен, что у него есть друзья, которые его поддерживают, наверняка беседуют с ним. Да и, повторюсь, Емельяненко всё сам понимает. Он не является оторванным от жизни человеком», — цитирует Яценко «Р-Спорт».

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