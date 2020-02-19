«Будут избивать друг друга до упора». Тренер Нурмагомедова — о бое Хабиба с Фергюсоном
Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал об ожиданиях от поединка подопечного с Тони Фергюсоном. Бойцы выйдут в октагон на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля.
По мнению Мендеса, Фергюсон — очень выносливый боец, который к тому же прекрасно умеет работать локтями.
«У него невероятное кардио и очень опасные локти. Очень нестандартный стиль. И сердце льва.
Этого парня не сломать. Но и Хабиба он сломать не сможет. Они будут избивать друг друга до упора, но не сломаются», — цитирует Мендеса MMA Junkie.
31-летний Нурмагомедов провёл 28 боёв в смешанных единоборствах, одержав в них 28 побед. У 35-летнего Фергюсона 25 побед и три поражения в 28 поединках в MMA.
Тренер Нурмагомедова порадовался, что бой Хабиб — Фергюсон срывался несколько раз
Читайте также
- 19 февраля 2020
-
14:13
-
13:00
-
12:13
-
11:00
-
10:00
-
09:09
- 18 февраля 2020
-
22:16
-
21:56
-
20:47
-
20:06
-
19:52
-
18:32
-
18:21
-
17:15
-
16:35
-
16:00
-
15:01
-
14:00
-
13:20
-
12:50
-
12:09
-
11:25
-
11:12
-
10:05
-
09:41
-
09:30
-
09:01
-
03:28
-
00:53
- 17 февраля 2020
-
23:51
-
22:55
-
20:55
-
19:50
-
18:52
-
16:01
Партнерский контент