«Будут избивать друг друга до упора». Тренер Нурмагомедова — о бое Хабиба с Фергюсоном

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал об ожиданиях от поединка подопечного с Тони Фергюсоном. Бойцы выйдут в октагон на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля.

По мнению Мендеса, Фергюсон — очень выносливый боец, который к тому же прекрасно умеет работать локтями.

«У него невероятное кардио и очень опасные локти. Очень нестандартный стиль. И сердце льва.

Этого парня не сломать. Но и Хабиба он сломать не сможет. Они будут избивать друг друга до упора, но не сломаются», — цитирует Мендеса MMA Junkie.

31-летний Нурмагомедов провёл 28 боёв в смешанных единоборствах, одержав в них 28 побед. У 35-летнего Фергюсона 25 побед и три поражения в 28 поединках в MMA.