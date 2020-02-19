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Фьюри рад, что его реванш с Уайлдером не будут судить британцы

Фьюри рад, что его реванш с Уайлдером не будут судить британцы
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри поделился мнением о предстоящем поединке с чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC Деонтеем Уайлдером.

«В нашем бою с Уайлдером не будет британских судей? Это просто отлично. В первом поединке против меня уже выступил один британский судья. Я счастлив, что среди судей реванша с Уайлдером не будет британцев. Атлетическая комиссия штата Невада подберёт отличных профессионалов на это дело», — приводит слова Тайсона Фьюри BoxingScene.

На счету Деонтея Уайлдера 42 победы (в том числе 41 нокаутом) в 43 поединках в профессиональном боксе. В активе Тайсона Фьюри 29 побед (20 нокаутом) в 30 боях. Первый бой между боксёрами, в декабре 2018 года, завершился вничью. 22 февраля состоится матч-реванш боксёров.

Промоутер Фьюри не против, если на реванше с Уайлдером будут работать американские судьи
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