Фьюри и Уайлдер устроили потасовку на пресс-конференции
22 февраля в Лас-Вегасе (США) состоится бой-реванш между американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри. На кону будет стоять чемпионский титул в тяжёлом весе (свыше 90,7 кг) по версии WBC. Начало поединка запланировано на 07:30 мск.
На финальной пресс-конференции, которая состоялась в Лас-Вегасе, соперники устроили потасовку. Уайлдер и Фьюри стали друг напротив друга и начали о чём-то говорить, после чего американец толкнул британца. Остановить драку удалось членам команды боксёров и охране.
Боксёры встречались 1 декабря 2018 года в Лос-Анджелесе. Тогда раздельным решением судей бой завершился вничью.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри.
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