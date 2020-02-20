Нурмагомедов провёл тренировку по борьбе с Кормье. Фото

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, провёл тренировку по борьбе, в которой ему помог тяжеловес Даниэль Кормье.

Напомним, в настоящий момент Нурмагомедов пребывает в США, где продолжает подготовку к титульному поединку с американцем Тони Фергюсоном. Бойцы сразятся на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля.

«Всегда рад увидеться с тобой, Даниэль. Это была непростая тренировка по борьбе», — подписал Хабиб фотографии.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Нурмагомедова.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед. У 35-летнего Фергюсона 25 побед и 3 поражения в 28 боях в MMA.