Нурмагомедов провёл тренировку по борьбе с Кормье. Фото
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, провёл тренировку по борьбе, в которой ему помог тяжеловес Даниэль Кормье.
Напомним, в настоящий момент Нурмагомедов пребывает в США, где продолжает подготовку к титульному поединку с американцем Тони Фергюсоном. Бойцы сразятся на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля.
«Всегда рад увидеться с тобой, Даниэль. Это была непростая тренировка по борьбе», — подписал Хабиб фотографии.
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Нурмагомедова.
На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед. У 35-летнего Фергюсона 25 побед и 3 поражения в 28 боях в MMA.
«Как будто плиту положили». Таджикский боец MMA — о борьбе с Хабибом
Читайте также
- 20 февраля 2020
-
10:18
-
09:35
-
09:04
-
03:00
-
00:36
- 19 февраля 2020
-
23:20
-
22:51
-
21:50
-
20:51
-
19:35
-
17:55
-
16:00
-
15:07
-
14:13
-
13:00
-
12:13
-
11:00
-
10:00
-
09:09
- 18 февраля 2020
-
22:16
-
21:56
-
20:47
-
20:06
-
19:52
-
18:32
-
18:21
-
17:15
-
16:35
-
16:00
-
15:01
-
14:00
-
13:20
-
12:50
-
12:09
-
11:25
Партнерский контент