UFC представила постер к бою Нурмагомедова и Фергюсона

Пресс-служба UFC опубликовала официальный постер турнира UFC 249, который будет проходить в Бруклине (Нью-Йорк, США) 18 апреля. В главном поединке вечера российский боец ММА чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов встретится с американцем Тони Фергюсоном.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» UFC.

36-летний Фергюсон выступает в UFC с 2011 года. Последний раз Тони проигрывал Майклу Джонсону в мае 2012 года. Победная серия американца насчитывает уже 12 боёв. Всего он провёл за карьеру 28 поединков, уступив в трёх из которых.

31-летний Хабиб Нурмагомедов не проиграл ни одного поединка в MMA (28-0-0). Из всех боёв, 12 пришлись на UFC. Победа над Дастином Порье стала для Нурмагомедова также 12-й подряд в UFC.