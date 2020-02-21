Диллиан Уайт: Уайлдер просто плохой актёр

Британский боксёр Диллиан Уайт, владеющий титулом временного чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC, высказался относительно потасовки, которую устроили Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри на финальной пресс-конференции перед их матчем-реваншем за титул чемпиона в тяжёлом весе по версии WBC, а также заявил, что давно пытается получить бой с Деонтеем.

Ранее стало известно, что потасовка случилась из-за того, что Фьюри оскорбил мать Уайлдера.

«Относительно потасовки могу заявить, что это была просто шутка, придуманная пантомима. На это было жалко смотреть. Уайлдер превращает WBC в WWE. Деонтей — шутник, лжец и мошенник. Если бы он толкнул меня так, это было бы безумием с его стороны. Произошла бы массовая драка на сцене.

Уайлдер не гангстер, как бы ни притворялся. Он сын проповедника, выросший в любящей семье с большим количеством еды на столе. У него есть удар, он умеет немного боксировать, и на этом всё.

Я давно гоняюсь за Деонтеем Уайлдером. Я сражался с лучшими соперниками, рискуя своим статусом обязательного претендента на пояс WBC, потому что хотел добраться до него и нанести ему серьёзный урон. Я гнался за ним, а он бежал", — приводит слова Уайта BoxingScene.

23 февраля в Лас-Вегасе (США) состоится матч-реванш американца Уайлдера и британца Фьюри. На кону будет стоять чемпионский титул в тяжёлом весе (свыше 90,7 кг) по версии WBC. Начало поединка запланировано на 7:30 мск.

Боксёры встречались 1 декабря 2018 года в Лос-Анджелесе. Тогда раздельным решением судей бой завершился вничью.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Уайлдер — Фьюри.