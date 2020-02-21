Льюис назвал тройку лучших тяжеловесов современности

Знаменитый боксёр Леннокс Льюис, бывший чемпион мира в тяжёлом весе, рассказал, кто, по его мнению, в настоящий момент входит в тройку лучших боксёров тяжёлого веса. По его мнению, на первом месте в этом списке располагается обладатель пояса WBC Деонтей Уайлдер, а за ним идёт бывший чемпион мира Тайсон Фьюри.

«В настоящий момент лучше всех Деонтей. Вспомните, как он выглядел в последних двух боях.

Эти парни (Уайлдер и Фьюри. — Прим. «Чемпионата») сейчас номер один и номер два. Хотя их можно и поменять местами. В субботу они получат шанс доказать, кто из них номер один», — цитирует Льюиса BoxingScene.

Энтони Джошуа, обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO, Льюис поставил на третье место.

«У него много поясов, на которые нацелены эти парни. Посмотрим, сразится ли он с кем-то из них, и если да, то когда», — сказал он.

В ночь с 22 на 23 февраля мск в Лас-Вегасе состоится титульный бой Уайлдер — Фьюри. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка.