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Боец ACA Фролов предположил, что Емельяненко сорвётся, выпьет и проспорит «Мерседес»

Боец ACA Фролов предположил, что Емельяненко сорвётся, выпьет и проспорит «Мерседес»
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Боец промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) Артём Фролов поделился мнением о споре с участием российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. Ранее спортсмен поспорил на подаренный президентом Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым «Мерседес», что не будет употреблять алкоголь на протяжении года.

«Он же вновь поехал в «Ахмат», даже поспорил на машину, что не будет употреблять алкоголь. Думаю, два месяца он сможет продержаться», — приводит слова Фролова «RT на русском».

При этом он не уверен, что Емельяненко способен не употреблять спиртное на протяжении года.

«Сомневаюсь», — добавил спортсмен.

Следующим соперником Емельяненко станет Магомед Исмаилов. Поединок состоится на турнире ACA 107 на «ВТБ Арене» в Москве 3 апреля.

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