Хэй: Фьюри для победы над Уайлдером нужно забрать семь раундов и не упасть в нокдаун
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй поделился ожиданиями от повторного поединка чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера и экс-чемпиона Тайсона Фьюри.
«В этот раз соперники уже знают друг друга. Уайлдер знает, что Фьюри обладает большим мастерством, а Фьюри знает, что ажиотаж вокруг Деонтея создан не на пустом месте. У Уайлдера невероятная мощь и Фьюри уже испытал её на себе. Для победы Тайсону нужно забрать семь раундов и не упасть в нокдаун
На первый взгляд это кажется простой задачей. Но ему нужно выиграть семь раундов тогда, когда все судьи будут американцами", — приводит слова Хэя Boxingnews24.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри.
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