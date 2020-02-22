Уайлдер: на этот раз Фьюри не поднимется

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер поделился ожиданиями от встречи с экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри. Американец пообещал нокаутировать соперника.

«Наш первый бой получился великолепным и он был противоречивым. Люди уходили в растерянности и задавались вопросом, кто же всё-таки победил. В этот раз я сниму все вопросы. Настал день суда и вы увидите, кто победит теперь. Это моё неоконченное дело. Я нокаутирую Фьюри. В этот раз он не поднимется. Я вам обещаю», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.

В ходе первой встречи Уайлдер дважды отправлял соперника в нокдаун, но в обоих случаях британец сумел встать. Во втором случае Тайсон едва успел подняться до счёта «10».

Напомним, повторная встреча соперников состоится ранним утром 23 февраля по московскому времени. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Уайлдер — Фьюри.