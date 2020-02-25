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Отец Фьюри призвал сына завершить карьеру

Отец Фьюри призвал сына завершить карьеру
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Джон Фьюри, отец действующего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, заявил, что теперь, после победы над Деонтеем Уайлдером, его сыну имеет смысл завершить карьеру, и объяснил почему.

«Я хочу, чтобы мой сын завершил карьеру. Он всем всё доказал. Это был тяжёлый вызов для него. Он сделал достаточно. Я хочу, чтобы он ушёл сейчас. Думаю, он и сам рассматривает такой вариант. Он не мог бы добиться большего. Уже достаточно. Он отдал всего себя.

Честно говоря, я до сих пор пытаюсь ущипнуть себя, ведь в той ситуации, в которой он был два года назад, надежды практически не было. Он пал так низко, откатился так далеко назад, я не думал, что он когда-нибудь вернётся.

То было тёмное время. Он был человеком, который чуть не спился до смерти, пытаясь убежать от реальности, он ел всё подряд как не в себя. И он делал это на моих глазах», — сказал Фьюри-старший в интервью YouTube-каналу Good Morning Britain.

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