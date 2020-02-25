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Мейвезер объявил, что «готов снова надрать задницу Макгрегору»

Мейвезер объявил, что «готов снова надрать задницу Макгрегору»
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Непобеждённый американский боксёр Флойд Мейвезер заявил, что готов провести матч-реванш по правилам бокса с ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором, бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях. Боксёр победил бойца MMA в поединке, состоявшемся в августе 2017 года.

По словам Мейвезера, второй бой с Макгрегором вполне возможен, если ему предложат сумму, которая его устроит.

«Чёрт возьми, если мне заплатят, я готов войти в игру. И, если мне заплатят наличными, Конор, я надеру тебе задницу. Снова», — приводит его слова MMA News.

На счету 43-летнего Мейвезера, бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях, 50 побед в 50 поединках на профессиональном ринге. У 31-летнего Макгрегора 22 победы и 4 поражения в 26 боях в MMA.

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