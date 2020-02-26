Рой Джонс прокомментировал победу Фьюри над Уайлдером

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Рой Джонс поделился мнением о матче-реванше тяжеловесов Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри. В первом поединке, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а в реванше Фьюри одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде и отобрал у Уайлдера чемпионский пояс WBC.
«Уайлдер чувствовал, что у него есть шанс, так как он дважды отправил Фьюри в нокдаун в первом бою. Но тогда он чувствовал себя гораздо лучше, потому что Фьюри не придерживался плана на бой.
Во второй схватке у Фьюри был отличный план, и он выполнил его. Уайлдеру нечего было этому противопоставить. У него не было шансов.
Любой, кто скажет, что у него был шанс, — безумец. Фьюри сломал его ещё в первом раунде. Если Уайлдер думает, что у него были шансы, он неправ. Прошу прощения, но таковы факты», — цитирует Джонса BoxingScene.
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