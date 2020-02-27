Промоутер Фьюри объявил, что готов заплатить Уайлдеру за отказ от реванша

Фрэнк Уоррен, промоутер действующего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британца Тайсона Фьюри, заявил, что готов заплатить американцу Деонтею Уайлдеру, чтобы тот отказался от матча-реванша с его подопечным. Ранее Уайлдер рассказал, что активировал в контракте опцию о реванше и что третий поединок с Фьюри должен пройти летом 2020 года.
Напомним, в минувшие выходные Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде. В первом поединке в декабре 2018 года судьи зафиксировали ничью.
По словам Уоррена, желание отказаться от нового боя с Уайлдером объясняется стремлением организовать объединительный бой Фьюри с Энтони Джошуа, обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO.
«Хотелось бы, чтобы Тайсон сразу вышел на Джошуа, однако есть пункт о реванше в контракте с Уайлдером. Его необходимо соблюсти, если только мы не договоримся, чтобы Деонтей подождал.
Мы готовы заплатить ему, чтобы отложить реванш. Однако это его выбор», — цитирует промоутера Independent.
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