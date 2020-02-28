Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

«Зачем несёшь эту чушь?» Уайт — об оправданиях Уайлдера про тяжёлый костюм

«Зачем несёшь эту чушь?» Уайт — об оправданиях Уайлдера про тяжёлый костюм
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Британский боксёр тяжёлого веса Диллиан Уайт прокомментировал поражение Деонтея Уайлдера в титульном поединке за пояс WBC с Тайсоном Фьюри.

Ранее Уайлдер, который проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде, рассказал, что проиграл Фьюри из-за тяжёлого костюма, который он надевал перед боем. Он добавил, что полностью выдохся к третьему раунду.

«Ты же взрослый мужик. Зачем несёшь эту чушь? Что у тебя в башке происходит? Как вообще костюм мог забить тебе ноги? С ума сойти.

Надо было просто поступить так, как сделал Тайсон. Надо было, чтобы тебя аккуратно занесли на ринг. Ты разве не надевал костюм до боя? Сколько он там весил?

Да армейские бронежилеты и рюкзак весят столько же. И их таскают люди в два раза меньше Деонтея», — цитирует Уайта Sky Sports.

«И тогда он стал бить меня по затылку». Уайлдер признался, что выдохся уже к 3-му раунду
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020