«И тогда он стал бить меня по затылку». Уайлдер признался, что выдохся уже к 3-му раунду

Американский боксёр Деонтей Уайлдер прокомментировал поражение в титульном поединке с британцем Тайсоном Фьюри, который победил техническим нокаутом в седьмом раунде и стал чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC. Ранее Уайлдер заявил, что проиграл Фьюри из-за тяжёлого костюма.

«К третьему раунду я уже не чувствовал ног. И тогда он стал бить меня по затылку, чтобы нарушить равновесие.

Мои ноги настолько «ушли», что я всё равно упал бы, даже если бы он меня легко толкнул. Удивлён, что мне удалось продержаться так долго», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.

На счету 31-летнего Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе. У 34-летнего Уайлдера 44 поединка, в которых он одержал 42 победы (в том числе 41 нокаутом) и потерпел одно поражение, ещё один поединок завершился вничью.