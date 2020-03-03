Ковалёв объявил о начале подготовки к следующему бою
Российский боксёр Сергей Ковалёв, бывший чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBO, объявил о начале подготовки к следующему поединку. Россиянин прибыл в город Вентура (Калифорния), где начнётся его тренировочный лагерь. Кто станет ближайшим соперником Ковалёва, пока неизвестно.
«И снова к началу, начать всё сначала, что для меня уже не ново, потому что это профессиональный бокс.
Сегодня начинаю свой тренировочный лагерь к предстоящему бою. Дата и соперник будут известны в ближайшее время. Следите за новостями», — написал боксёр в своём «инстаграме».
Последний бой Ковалёв провёл в ноябре, когда проиграл мексиканцу Саулю Альваресу и лишился пояса WBO. Всего на его счету 34 победы (в том числе 29 нокаутом), 4 поражения и 1 ничья.
Ковалёв может провести бой 25 апреля в США
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