Бывший чемпион мира по боксу россиянин Сергей Ковалёв передумал менять весовую категорию и переходить в первый тяжёлый вес. Об этом сообщили в команде спортсмена.



Ранее сообщалось, что Ковалёв, выступающий в полутяжёлой весовой категории, планирует перейти в первый тяжёлый вес. Ближайшим соперником россиянина будет Салливан Баррера. Боксёры выйдут на ринг 25 апреля.



«Ближайшие два боя пройдут в прежнем весе. Сергей не будет менять весовую категорию», — приводит слова представителя команды Ковалёва ТАСС.



В активе 36-летнего Ковалёва 34 победы (в том числе 29 нокаутом), четыре поражения и одна ничья. Россиянин в ноябре 2019 года проиграл нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу и расстался с титулом чемпиона мира по версии WBO.

BoxingScene: Ковалёв сразится с Баррерой 25 апреля