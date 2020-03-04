Ковалёв передумал менять весовую категорию
Бывший чемпион мира по боксу россиянин Сергей Ковалёв передумал менять весовую категорию и переходить в первый тяжёлый вес. Об этом сообщили в команде спортсмена.
Ранее сообщалось, что Ковалёв, выступающий в полутяжёлой весовой категории, планирует перейти в первый тяжёлый вес. Ближайшим соперником россиянина будет Салливан Баррера. Боксёры выйдут на ринг 25 апреля.
«Ближайшие два боя пройдут в прежнем весе. Сергей не будет менять весовую категорию», — приводит слова представителя команды Ковалёва ТАСС.
В активе 36-летнего Ковалёва 34 победы (в том числе 29 нокаутом), четыре поражения и одна ничья. Россиянин в ноябре 2019 года проиграл нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу и расстался с титулом чемпиона мира по версии WBO.
BoxingScene: Ковалёв сразится с Баррерой 25 апреля
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