BoxingScene: Ковалёв сразится с Баррерой 25 апреля

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе россиянин Сергей Ковалёв проведёт следующий поединок 25 апреля, его соперником станет кубинец Салливан Баррера. Об этом сообщает издание BoxingScene, ссылаясь на собственные источники.

Бой Ковалёва и Барреры станет главным поединком боксёрского вечера в Индио (Калифорния) и будет состоять из 12 раундов.

Последний бой 36-летний Ковалёв провёл в ноябре, когда проиграл мексиканцу Саулю Альваресу и лишился пояса WBO. Всего на его счету 34 победы (в том числе 29 нокаутом), 4 поражения и 1 ничья.

38-летний Баррера последний раз выходил на ринг в июне, проиграв Джессу Харту решением судей в поединке из 10 раундов. После поражения он перенёс операцию на правом плече. Всего на его счету 22 победы и три поражения в профессиональном боксе.