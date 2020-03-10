Валентина Шевченко: Чжан Вейли не защитит титул в следующем поединке
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко поделилась мыслями о недавнем титульном поединке в минимальном весе между Чжан Вейли и Йоанной Енджейчик, отметив, что победу в той встрече должны были присудить полячке.
Шевченко почти не сомневается, что китаянка лишится титула уже в следующем бою.
«Я не думаю, что Чжан победила. Полагаю, что Йоанна была более точной, она провела больше чистых ударов. Да, у неё была огромная гематома, но она появилась в результате одного удара, а не от постоянного давления Чжан. Просто один удар.
Чжан — хорошая спортсменка, но она не элитный боец. Конечно, я желаю ей удачи, но мне кажется, что она не защитит титул в следующем поединке», — приводит слова Шевченко MMAJunkie.
Очередной перекаченный монстр и ещё одна экс-чемпионка: с кем будут биться герои UFC 248
Чжан Вейли снова придётся биться с «бывшей королевой», а Адесанье предстоит реабилитироваться за вялый перфоманс.
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