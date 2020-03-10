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Валентина Шевченко: Чжан Вейли не защитит титул в следующем поединке

Валентина Шевченко: Чжан Вейли не защитит титул в следующем поединке
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко поделилась мыслями о недавнем титульном поединке в минимальном весе между Чжан Вейли и Йоанной Енджейчик, отметив, что победу в той встрече должны были присудить полячке.

Шевченко почти не сомневается, что китаянка лишится титула уже в следующем бою.

«Я не думаю, что Чжан победила. Полагаю, что Йоанна была более точной, она провела больше чистых ударов. Да, у неё была огромная гематома, но она появилась в результате одного удара, а не от постоянного давления Чжан. Просто один удар.

Чжан — хорошая спортсменка, но она не элитный боец. Конечно, я желаю ей удачи, но мне кажется, что она не защитит титул в следующем поединке», — приводит слова Шевченко MMAJunkie.

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