Мейвезер ответил на вопрос о боях с Хабибом и Макгрегором за $ 600 млн
Непобеждённый американский боксёр Флойд Мейвезер, бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, рассказал, что думает по поводу возможных поединков с бойцами MMA Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом UFC в лёгком весе, и Конором Макгрегором. Ранее Нурмагомедов предложил Мейвезеру подраться по особым правилам, а тот запросил за это $ 600 млн.
«Если мне удастся развлечь публику и повеселиться, если это будет легко и если с этими двумя парнями можно будет заработать $ 600 млн, то почему нет? В конце концов, когда деньги поступят на мой счёт в банке, дети скажут: папа, я горжусь тобой», — цитирует Мейвезера Boxing News 24.
В августе 2017 года Мейвезер нокаутировал Макгрегора в поединке по правилам бокса.
Хабиб предложил Мейвезеру подраться по правилам бокса и MMA
Мейвезер ответил на вызов Хабиба и запросил $ 600 млн за бой
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