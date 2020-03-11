Цены на билеты на бой Емельяненко — Исмаилов подняли в два раза

Президент промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко объявил, что цены на билеты на поединок с участием Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова, которые сразятся на «ВТБ Арене» в Москве 3 апреля, поднимут в два раза. Промоушен вынужден ограничить количество билетов на турнир ACA 107 из-за запрета на проведение массовых мероприятий в Москве до 10 апреля в соответствии с указом мэра города Сергея Собянина.
«Цены на оставшиеся в продаже билеты на турнир ACA 107, главным поединком которого будет противостояние Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова, с 11 марта увеличены в два раза. Данное решение позволит найти баланс между коммерческими целями мероприятия и заботой о зрителях», — приводит слова Яценко пресс-служба ACA.
Ранее билеты продавали по цене от 1500 до 50 тыс. рублей.
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