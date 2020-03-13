«Вообще не понимаю, что происходит». Нурмагомедов — о возможной отмене боя с Фергюсоном

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прокомментировал возможную отмену из-за коронавируса его поединка с американцем Тони Фергюсоном.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Ранее стало известно, что в UFC не планируют отменять бой Нурмагомедов — Фергюсон, но он может пройти без зрителей.

«Я вообще не понимаю, что происходит за пределами зала, у меня такая же информация, как и у всех. Я в зале, и я готовлюсь, что будет дальше, никто не знает», — написал Хабиб в «Инстаграме», прикрепив текст к подборке ярких фотографий с тренировки.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Нурмагомедова.