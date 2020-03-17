Бой Ковалёва с Баррерой отменён из-за коронавируса

Боксёрский вечер в Индио (Калифорния), который должен был состояться 25 апреля, отменён из-за коронавируса, сообщил журналист Майк Коппинджер в «Твиттере».
В этот день бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе россиянин Сергей Ковалёв должен был провести бой с кубинцем Салливаном Баррерой.
Последний бой 36-летний Ковалёв провёл в ноябре, когда проиграл мексиканцу Саулю Альваресу и лишился пояса WBO. Всего на его счету 34 победы (в том числе 29 нокаутом), 4 поражения и 1 ничья.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 77 тыс. В России на 16 марта официально известно о 93 заразившихся.
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