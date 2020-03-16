Самурай, Крашер и вечный Поветкин. Кто из россиян может стать чемпионом мира в 2020-м

Начало 2020 года в профессиональном боксе проходит тихо. За исключением битвы Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера вспомнить, пожалуй, практически нечего. Между тем, для россиян нынешний год может стать успешным. Так, в полутяжелом весе наклёвывается целый турнир за титул по версии WBO с участием двух россиян, Сергей Липинец и Александр Поветкин скоро снова могут стать чемпионами мира, а Сергей Ковалёв уже готовится к возвращению на ринг.

Александр Поветкин (35-2-1, 24 КО). 10-й номер рейтинга по версии WBC в супертяжёлом весе

40-летний ветеран занимает лишь десятое место в рейтинге по версии WBC, но, невзирая на это, именно он станет следующим соперником обладателя временного титула чемпиона мира Диллиана Уайта. Этот бой состоится 2 мая и возглавит вечер бокса в Манчестере. Откровенно говоря, «Витязь» достоин ещё одного шанса хотя бы по совокупности заслуг. На закате карьеры он, наконец, стал проводить поединки с сильными соперниками и даже в своём возрасте доказал, что он по-прежнему может выступать на топ-уровне. Конечно, годы берут своё, но можно надеяться, что Александр найдёт силы на последний рывок в погоне за поясом чемпиона мира. Ну а в руках с поясом временного чемпиона мира у него будут беспроигрышные варианты – либо красиво завершить карьеру, либо требовать поединка с обладателем полноценного чемпиона по версии WBC Тайсоном Фьюри.

После 40 жизнь только начинается. Поветкину снова дали крутого соперника и бой за титул Уайт мечтал получить бой с Уайлдером или Руисом, но достался британцу Русский Витязь.

Сергей Ковалёв (34-4-1, 29 КО). Шестой номер рейтинга по версии WBO в полутяжёлом весе

После поражения от Сауля Альвареса многие высказали мнение, что Крашеру пора на покой. Но сам россиянин так не считает и уже заявил о намерении вернуть себе звание чемпиона мира, тем более, ему уже удавалось делать это дважды. На победный путь он рассчитывает вернуться этой весной, когда померится силами с экс-претендентом на титул Салливаном Баррерой. Очевидно, что в случае успеха, в команде Сергея сделают всё возможное, чтобы как можно скорее вернуть его в борьбу за пояс. Не исключено, что именно Крашер станет противником будущего чемпиона мира по версии WBO, который определится в упомянутом выше турнире.

Всё против Ковалёва. Крашеру нужно чудо, чтобы победить Альвареса Ковалёва «засушили», почти лишили отдыха, скостив сроки подготовки. А ведь ему предстоит драться с одним из сильнейших бойцов планеты.

Шавкат Рахимов (15-0, 12 КО). Третий номер в рейтинге WBC. Первый номер в рейтинге IBF во втором полулёгком весе

Рахимов – уроженец Таджикистана, но с переходом в профессионалы он перебазировался в Екатеринбург и на большинстве турниров проходит как российский боксёр. Рахимов стал профи в конце 2015 года и решил не застаиваться, проводя максимально возможное количество поединков. В девятом бою он уже завоевал региональный титул Евразии по версии WBC, а в одиннадцатом победил решением судей экс-претендента на титул чемпиона мира Эммануэля Лопеса. Дальше – больше.

Шавкат стал чемпионом мира по второстепенной версии IBO, сломив сопротивление Малкольма Классена, а защитил этот пояс в противостоянии с опытнейшим Робинсоном Кастелланосом, который не так давно побеждал самого Юриоркиса Гамбоа. После этого Шавкат провёл ещё два успешных поединка. Всё это вывело его на ведущие позиции в рейтингах по версиям WBC и IBF. И если по линии WBC бой будет получить непросто (на пояс Мигеля Берчельта охотятся Оскар Вальдес и Карл Фрэмптон), то с чемпионом по версии IBF Джозефом Диасом договориться о поединке будет реальнее. Так что в скором времени можно будет ожидать титульной встречи.

Раджаб Бутаев (12-1, 9 КО). Восьмой номер в рейтинге WBA в полусреднем весе

Раджаба Бутаева не было бы в нашем списке, если бы не одно «но». Ситуация с поясом чемпиона мира по версии WBA Regular остаётся в подвешенном состоянии. Напомним, де-юре им всё ещё владеет Александр Беспутин, который в минувшем году в титульной схватке победил Бутаева. Но вскоре боксёр провалил допинг-тест, открытие второй пробы ожидается лишь 17 марта и до тех пор решения от WBA ждать не стоит.

Но не исключено, что, если проблемы Беспутина с запрещёнными препаратами подтвердятся, Бутаеву дадут второй шанс побороться за пояс. В таком случае, его соперником, вероятнее всего, станет Йорденис Угас, с которым должен был драться Беспутин.

«Позорный поступок. Я не уважаю Беспутина». Российский чемпион мира пойман на допинге Не успели мы порадоваться нашему новому чемпиону мира, как случилось это.

Сергей Липинец (16-1, 12 КО). Третий номер по версии IBF. Третий номер по версии WBO в полусреднем весе

Помнится, в 2017 году для многих стало откровением появление нового чемпиона мира из России в лице Сергея Липинца. Не будем лукавить, тогда ему повезло. Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Теренс Кроуфорд перебрался тогда в полусредний дивизион и оставил все титулы вакантными. Один из них и завоевал Сергей, победив Акихиро Кондо. Затем Липинец утратил пояс, но упрекнуть его в поражении от Майки Гарсии сложно.

Вскоре боксёр перебрался в полусредний дивизион и добыл там громкую победу над экс-чемпионом мира Ламонтом Питерсоном. Затем был успех в бою с Джаиром Инсоном и как следствие прорыв на ведущие позиции по версии двух организаций.

Теперь Липинцу повезло снова. Правда везение это основывается на серьёзной аварии Эррола Спенса, в результате которой возвращение американца на ринг откладывается. В связи с этим в IBF решили организовать бой за титул временного чемпиона мира. Участником этого поединка и станет Липинец, его соперником будет первый номер рейтинга по версии IBF Кудратилло Абдукахоров из Узбекистана. Встреча состоится в мае, а её победитель получит право сразиться за полноценный титул IBF с Эрролос Спенсом.

Магомед Мадиев (14-0-1, 4 КО). Второй номер рейтинга по версии WBA в среднем весе

Пожалуй, самый малоизвестный из нашего списка и наиболее маловероятный кандидат на проведение титульного боя в 2020 году. Мадиев начал профессиональную карьеру в 2015 году и очень скоро начал один за другим завоёвывать различные региональные титулы. Его звёздным часом должно было стать выступление в андеркарде боя Усик – Гассиев на турнире в Москве, но тогда Магомед свёл поединок с опытнейшим аргентинцем Гуидо Николасом Питто лишь к ничьей. После того он провёл три успешных поединка, но при этом уровень оппозиции оставлял желать лучшего.

Невзирая на это, прорыв в рейтинге WBA случился. С учётом того, как эта организация любит «плодить» чемпионов, у Мадиева может появиться реальный шанс сразиться за пояс. Так, как второй номер рейтинга, он вполне может рассчитывать на встречу с временным чемпионом Крисом Юбэнком или с обладателем пояса WBA Regular Рётой Муратой, тем более, в команде последнего не особо перебирают с выбором соперников.

Фёдор Чудинов (22-2, 15 КО). Обладатель титула по версии WBA Gold. Пятый номер рейтинг по версии WBC во втором среднем весе

Экс-чемпион мира во втором среднем весе Фёдор Чудинов постепенно возвращает свои позиции. Порой случаются провальные выступления, как это было в 2018 году в поединке с Наджибом Мохаммеди (очень спорная победа россиянина), бывало он бился с откровенно слабыми соперниками (Вужати Нуерланг), но всё-таки, с каждым разом Чудинов прибавляет. В предыдущей схватке он победил экс-чемпиона мира Хассана Н’Дама Нжикама, а уже 21 марта померится силами с опытнейшим Айзеком Чилембой, который известен поединками с Сергеем Ковалёвым, Александром Гвоздиком, Дмитрием Биволом и другими. В случае ещё одной победы, Чудинов однозначно улучшит позиции в рейтинге.

При этом ещё в минувшем году спортсмен заявлял, что намерен вернуть себе звание чемпиона мира. Что же, конкуренция во втором среднем весе не так высока, как, к примеру, в полусреднем дивизионе или полутяжёлом, так что варианты есть. По крайней мере, нельзя исключать, что чемпион мира по версии WBC Давид Бенавидес для добровольной защиты титула выберет в соперники Чудинова, который на первый взгляд может показаться «съедобным» соперником.

Кроме того, не стоит забывать, что он является обладателем «картонного» титула по версии WBA Gold, который, невзирая на свою малозначимость, даёт право биться с реальными чемпионами мира. Так что не исключено, что Фёдор пойдёт по линии WBA и будет добиваться поединка с Каллумом Смитом. Хотя сам Чудинов заявлял, что хотел бы замахнуться даже на встречу с Саулем Альваресом, который в прошлом уже гостил во втором средне весе.

Максим Власов (45-3, 26 КО). Третий номер рейтинга по версии WBO в полутяжёлом весе

Поражение Сергея Ковалёва в ноябре минувшего года от Сауля Альвареса привело к настоящему переполоху в полутяжелом весе. Мексиканец скоро оставил завоёванный пояс по версии WBO вакантным, а за регалией в очередь выстроилась целая толпа претендентов. Одним из них является Максим Власов. 33-летний россиянин несколько дней назад, наконец, обрёл постоянного промоутера и подписал контракт с компанией Top Rank.

Умар Саламов (25-1, 19 КО). Второй номер рейтинга по версии WBO в полутяжёлом весе

Ещё один претендент на пояс WBO – Умар Саламов. Россиянин также подписал контракт с детищем Боба Арума. У последнего давно не скрывают намерений провести мини-турнир в полутяжёлом весе и подписание Власова и Саламова упростит его организацию. По задумке менеджеров, россияне составят первую условную пару «полуфиналистов». Второй схваткой турнира станет бой Элейдера Альварес с Джо Смитом или Хильберто Рамиресом. Победители этих пар и оспорят вакантный титул чемпиона мира по версии WBO. Таким образом, один из россиян в любом случае «повоюет» за пояс.

Алексей Егоров (10-0, 7 КО). Обладатель титула по версии WBA Gold в первом тяжёлом весе

Говорить о шансах Алексея Егорова завоевать полноценный титул чемпиона мира мы можем лишь ввиду того самого стремления WBA плодить пояса. В минувшем году россиянин завоевал ремень по версии WBA Gold. Формально это звание даёт право биться за полноценный пояс чемпиона мира.

Принимая во внимание, что после ухода Александра Усика в супертяжёлый вес в крузервейте наступил бардак, Егоров может рассчитывать на реальный титульный поединок. Тем более, чемпион по версии WBA здесь очень удобный — малоизвестный француз армянского происхождения Арсен Гуламирян. Также не стоит сбрасывать со счетов «чемпиона в отпуске» Бейбута Шуменова, но учитывая проблемы со здоровьем, вряд ли казахстанец возобновит выступления на прежнем уровне.