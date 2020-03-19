А. Емельяненко: Кадыров сделал для меня больше, чем брат

Российский боец MMA Александр Емельяненко заявил, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сделал для него больше, чем старший брат Фёдор Емельяненко, также боец MMA.
Напомним, в последнее время Емельяненко тренировался в Грозном, где готовился к поединку с Магомедом Исмаиловым, который должен был пройти в Москве 3 апреля. Из-за угрозы распространения коронавируса его перенесли на июль.
«Кадыров мне во многом помогает, делает наставления. Могу ли я сказать, что он мне как старший брат? Если вам нравится такое выражение, то можете и так сказать.
Я не делю людей на национальности, цвет лица и род занятий. Он хороший человек и сделал для меня на сегодняшний день больше, чем мой родной старший брат», — приводит слова Емельяненко «Спорт-экспресс».
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