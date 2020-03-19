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А. Емельяненко: Кадыров сделал для меня больше, чем брат

А. Емельяненко: Кадыров сделал для меня больше, че
А. Емельяненко: Кадыров сделал для меня больше, чем брат
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец MMA Александр Емельяненко заявил, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сделал для него больше, чем старший брат Фёдор Емельяненко, также боец MMA.

Напомним, в последнее время Емельяненко тренировался в Грозном, где готовился к поединку с Магомедом Исмаиловым, который должен был пройти в Москве 3 апреля. Из-за угрозы распространения коронавируса его перенесли на июль.

«Кадыров мне во многом помогает, делает наставления. Могу ли я сказать, что он мне как старший брат? Если вам нравится такое выражение, то можете и так сказать.

Я не делю людей на национальности, цвет лица и род занятий. Он хороший человек и сделал для меня на сегодняшний день больше, чем мой родной старший брат», — приводит слова Емельяненко «Спорт-экспресс».

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