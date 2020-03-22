Шварценеггер повторил ошибку Шараповой, обучая собаку мытью рук

Известный бодибилдер, актёр и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер принял участие в челлендже «Безопасные руки», запущенном в Сети на фоне пандемии коронавируса.

Шварценеггер обучал правильному мытью рук свою собаку, объясняя питомцу особенности техники процесса. При этом он повторил ошибку, допущенную экс-первой ракеткой мира Марии Шараповой, которая не выключала кран, в результате чего вода лилась постоянно.

Видео доступно на «Чемпионате».



Напомним, что в результате пандемии коронавируса в мире зарегистрировано уже более 300 тыс. случаев заражения и более 12 тыс. жертв. При этом в США зафиксировано более 20 тыс. инфицирования опасным заболеванием. Страна входит в топ-5 по количеству заражённых во всем мире.