Шварценеггер повторил ошибку Шараповой, обучая собаку мытью рук
Известный бодибилдер, актёр и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер принял участие в челлендже «Безопасные руки», запущенном в Сети на фоне пандемии коронавируса.
Шварценеггер обучал правильному мытью рук свою собаку, объясняя питомцу особенности техники процесса. При этом он повторил ошибку, допущенную экс-первой ракеткой мира Марии Шараповой, которая не выключала кран, в результате чего вода лилась постоянно.
Видео доступно на «Чемпионате».
Напомним, что в результате пандемии коронавируса в мире зарегистрировано уже более 300 тыс. случаев заражения и более 12 тыс. жертв. При этом в США зафиксировано более 20 тыс. инфицирования опасным заболеванием. Страна входит в топ-5 по количеству заражённых во всем мире.
Шарапова поддержала челлендж по мытью рук. Её раскритиковали
Читайте также
- 22 марта 2020
-
10:14
-
02:57
-
01:14
- 21 марта 2020
-
23:51
-
22:34
-
22:08
-
20:47
-
19:47
-
18:58
-
17:47
-
17:00
-
15:02
-
13:18
-
12:34
-
11:39
-
10:52
-
09:39
-
01:04
- 20 марта 2020
-
23:36
-
23:28
-
21:40
-
20:48
-
19:44
-
18:31
-
17:46
-
16:08
-
15:10
-
14:19
-
13:03
-
12:04
-
11:12
-
10:07
-
09:03
-
01:41
-
00:19
Партнерский контент