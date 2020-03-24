«Преклоните колено». Сехудо заявил, что обойдёт Нурмагомедова и Джонса в рейтинге UFC

Чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо заявил, что собирается обойти Хабиба Нурмагомедова и Джона Джонса в рейтинге организации.

«Меня опережают только два человека. Я хочу сказать следующее: вирус или не вирус, но эта корона будет моей. Преклоните колено», — написал Сехудо в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «Инстаграме» Сехудо.

Напомним, следующим соперником 31-летнего Нурмагомедова станет 35-летний американец Тони Фергюсон. Бойцы выйдут в октагон на турнире UFC 249. Бой запланирован на 18 апреля 2020 года. Место проведения будет объявлено позднее — в Бруклине (Нью-Йорк) его провести нельзя из-за ограничений на массовые мероприятия, обусловленных риском распространения коронавирусной инфекции. На счету россиянина 28 побед в 28 боях в MMA, у Фергюсона — 25 побед и 3 поражения.