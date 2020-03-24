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Уайт заявил, что нашёл место для боя Хабиб — Фергюсон. UFC 249 пройдёт без зрителей

Уайт заявил, что нашёл место для боя Хабиб — Фергюсон. UFC 249 пройдёт без зрителей
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что нашёл место для проведения боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона в рамках турнира UFC 249.

«Я знаю, где это будет, но ещё не готов сказать. Там не будет никаких фанатов. Это закрытое мероприятие», — приводит слова Уайта MMAJunkie.

Ранее в UFC подтвердили, что бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится 18 апреля. В Бруклине (Нью-Йорк) его провести нельзя из-за ограничений на массовые мероприятия, обусловленных риском распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 16 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 100тыс.

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