Гаджиев прокомментировал идею переноса боя Хабиб — Фергюсон в Россию

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал, как относится к идее переноса поединка с участием чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона в Россию.
Бой, который должен был пройти в Бруклине (Нью-Йорк) 18 апреля, там провести нельзя ввиду ограничений на проведение массовых мероприятий, обусловленных угрозой распространения коронавирусной инфекции. Ранее с идеей переноса поединка выступили промоутер Владимир Хрюнов и отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов.
«Думаю, что найдётся какая-то страна в современных условиях, в которой этот бой станет возможным. Но вопрос страховки. Страховая компания в Америке не застрахует бойцов в текущей ситуации, а в другой стране – вполне.
Я, кстати, считаю, что Россия не худший вариант в данном случае», — приводит слова Гаджиева «Р-Спорт».
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