Емельяненко показал, как Кадыров помогает ему «бороться с ленью»

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в «Инстаграм» фотографию, сделанную в бойцовском клубе «Ахмат» в Грозном. Напомним, до недавнего времени россиянин при поддержке главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова готовился в «Ахмате» к поединку с Магомедом Исмаиловым, который должен был пройти 3 апреля. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции его перенесли на 24 июля.

«Вот так мне помогает бороться с ленью мой друг Рамзан!» — подписал фотографию Емельяненко.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» спортсмена.

Напомним, ранее Емельяненко обменялся жёсткими репликами с Александром Шлеменко, а Исмаилов напомнил, что именно он должен стать его следующим соперником.