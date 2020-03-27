Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Емельяненко показал, как Кадыров помогает ему «бороться с ленью»

Емельяненко показал, как Кадыров помогает ему «бороться с ленью»
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в «Инстаграм» фотографию, сделанную в бойцовском клубе «Ахмат» в Грозном. Напомним, до недавнего времени россиянин при поддержке главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова готовился в «Ахмате» к поединку с Магомедом Исмаиловым, который должен был пройти 3 апреля. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции его перенесли на 24 июля.

«Вот так мне помогает бороться с ленью мой друг Рамзан!» — подписал фотографию Емельяненко.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» спортсмена.

Напомним, ранее Емельяненко обменялся жёсткими репликами с Александром Шлеменко, а Исмаилов напомнил, что именно он должен стать его следующим соперником.

«Оставь моего лохмандея в покое!» Исмаилов напомнил Шлеменко о бое с Емельяненко. Видео
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020