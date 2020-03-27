Емельяненко показал, как Кадыров помогает ему «бороться с ленью»
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в «Инстаграм» фотографию, сделанную в бойцовском клубе «Ахмат» в Грозном. Напомним, до недавнего времени россиянин при поддержке главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова готовился в «Ахмате» к поединку с Магомедом Исмаиловым, который должен был пройти 3 апреля. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции его перенесли на 24 июля.
«Вот так мне помогает бороться с ленью мой друг Рамзан!» — подписал фотографию Емельяненко.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» спортсмена.
Напомним, ранее Емельяненко обменялся жёсткими репликами с Александром Шлеменко, а Исмаилов напомнил, что именно он должен стать его следующим соперником.
«Оставь моего лохмандея в покое!» Исмаилов напомнил Шлеменко о бое с Емельяненко. Видео
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