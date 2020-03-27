«Оставь моего лохмандея в покое!» Исмаилов напомнил Шлеменко о бое с Емельяненко. Видео

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов выложил видеообращение в свой «инстаграм», в котором напомнил, что следующим соперником Александра Емельяненко должен стать он, а не Александр Шлеменко, который в последние дни ввязался в словесную перепалку с Емельяненко.
Бой Емельяненко — Исмаилов изначально был запланирован на 3 апреля, но из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции его перенесли на 24 июля.
«Оставь моего лохмандея в покое!» — сказал Исмаилов в видеообращении.
«Сашаня мой! Всем желающим придётся подождать.
Саша должен понимать: с кем бы он сейчас ни кусался, в клетку ему всё равно придётся зайти со мной. Бой неизбежен, Саш, даже не думай пытаться», — подписал видео боец.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
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