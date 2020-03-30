Отец Хабиба: если бой с Фергюсоном не состоится — не великая трагедия

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг поединка его сына и Тони Фергюсона.

Бой должен пройти 18 апреля. Нурмагомедов не может покинуть Россию ввиду временного закрытия границ, и потому поединок с Фергюсоном рискует сорваться.

«Мы готовы как никогда, готовы вылететь в любую точку, но от нас сейчас это не зависит. Сказали, бой будет в Эмиратах, мы прилетели туда, в итоге карантин, прилетели в Россию, теперь отсюда не вылететь.

Что будет, если бой не состоится? Это не великая трагедия, но хотелось его (Фергюсона. — Прим. «Чемпионата») победить. Это было реально, для этого есть всё, хотелось доказать, что сомнительных боёв у Хабиба не осталось», — приводит слова Нурмагомедова-старшего ТАСС.

Ранее чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо дал прогноз на бой Хабиб — Фергюсон.