Отец Хабиба: если бой с Фергюсоном не состоится — не великая трагедия

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг поединка его сына и Тони Фергюсона.
Бой должен пройти 18 апреля. Нурмагомедов не может покинуть Россию ввиду временного закрытия границ, и потому поединок с Фергюсоном рискует сорваться.
«Мы готовы как никогда, готовы вылететь в любую точку, но от нас сейчас это не зависит. Сказали, бой будет в Эмиратах, мы прилетели туда, в итоге карантин, прилетели в Россию, теперь отсюда не вылететь.
Что будет, если бой не состоится? Это не великая трагедия, но хотелось его (Фергюсона. — Прим. «Чемпионата») победить. Это было реально, для этого есть всё, хотелось доказать, что сомнительных боёв у Хабиба не осталось», — приводит слова Нурмагомедова-старшего ТАСС.
Ранее чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо дал прогноз на бой Хабиб — Фергюсон.
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