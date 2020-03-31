Ян — о словах Умара Нурмагомедова: пусть сначала что-то сделает

Боец UFC Пётр Ян отреагировал на недавние высказывания Умара Нурмагомедова, который заявил, что ему необходимо «разнести» элитных бойцов легчайшего веса, в том числе и Яна.

«Я не слышал, посмотрел потом интервью. Не слышал ничего такого оскорбительного. Это просто амбиции молодого бойца. Парень верит в себя и говорит о своих мыслях. Это нормальное явление. Я его лично не знаю, никогда с ним не тренировался. Мне без разницы, кто и что говорит. Умару сначала нужно что-то доказать, что-то сделать. Сейчас об этом незачем говорить. Если мы оба будем на вершине, мы будем с ним биться. Но сейчас у него много работы впереди», — рассказал Ян в интервью, размещённом на YouTube-канале FightSpace.

Напомним, Умар Нурмагомедов — двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Планировалось, что он дебютирует в сильнейшей лиге мира на турнире UFC 249 18 апреля, однако из-за пандемии коронавируса проведение шоу остаётся под вопросом.