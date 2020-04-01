Рагозин оценил шансы А. Емельяненко победить Исмаилова и Шлеменко

Российский боец ММА Михаил Рагозин выразил мнение, что Александр Емельяненко не будет фаворитом в поединках ни с Магомедом Исмаиловым, ни с Александром Шлеменко.
«Касательно боя Маги и Александра Емельяненко, думаю, победа будет за Исмаиловым. У него больше шансов, он сильнее как боец, он лучше борется. Преимущество Емельяненко — его габариты. Он настоящий, природный тяжеловес и при этом хорошо бьёт руками. Я бы дал 65% в пользу Исмаилова.
Что касается возможного поединка со Шлеменко, тут бы я тоже отдал предпочтение не Емельяненко. У Шлеменко более разнообразная техника. Если Емельяненко бьёт только руками, то Шлеменко использует и руки, и ноги, и локти. Но опять же, на стороне Емельяненко будут его габариты», — приводит слова Рагозина «Р-Спорт».
Изначально поединок Исмаилов — Емельяненко был запланирован на 3 апреля, но его пришлось отменить из-за карантина по коронавирусу. Новая дата боя — 24 июля.
Напомним, что Александр также вызвал на бой по правилам бокса Шлеменко, тот сказал, что готов сразиться в формате MMA, и Емельяненко принял условия соперника.
Исмаилов записал видеообращение и напомнил Шлеменко, что он первый должен драться с Емельяненко.
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