«Бздило картонное!» Емельяненко бросил вызов Шлеменко. Шторм дал развёрнутый ответ

Совсем, видимо, заскучал на карантине Александр Емельяненко, раз решил вызвать на бой теперь ещё и Александра Шлеменко. Со стороны никогда не было ощущения, что между двумя самыми популярными Александрами российских ММА есть хоть какие-то проблемы. Шлеменко всегда сдержанно и даже будто бы с симпатией высказывался о Емельяненко-младшем, отмечал и его врождённый талант бойца, и умение привлекать к себе внимание.

Так было в 90% интервью Шторма, в которых он обсуждал скандального тяжеловеса. Однако Емельяненко нашёл повод зацепиться с Шлеменко. Нашёл в февральском интервью омича, где тот рассуждает на тему популярности фамилии Емельяненко, немного касается взаимоотношений между братьями-тяжеловесами и говорит, что Александра Емельяненко народ напрасно превратил в «непобедимого».

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«Наткнулся на февральскую статью, где Шлеменко говорит, что народ сделал из меня миф непобедимого. Выходи, подерёмся с тобой. Ты ещё перед боем с Кокляевым собирался выйти на ринг со мной, готов был заменить того, если тот вдруг травмируется. Ну давай Саша, если ты не бздило картонное, подерёмся с тобой по правилам бокса. Я тебя побью с удовольствием», — сказал Емельяненко.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Видео с такими словами Емельяненко выложил в своём «инстаграме» накануне и, похоже, обзавёлся интересными планами на вторую половину года. Шлеменко просто не мог включить заднюю, не такой это человек. Однако он решил поставить свои условия: его не устроило, что Емельяненко бросает вызов именно по правилам бокса, и бывший чемпион Bellator в среднем весе предложил разобраться в смешанном стиле.

«Меня удивил вызов Александра, но я приятно удивлён, ведь именно меня Александр вызвал. Обычно он говорит, мол, все хотят вызвать Емельяненко. А тут он показал, с кем он хочет подраться.

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А вообще, Емельяненко против Шлеменко — это громкий заголовок. Мы без проблем можем встретиться. Но я являюсь бойцом ММА, поэтому хотел бы встретиться с ним по правилам ММА. Всё зависит от предложения», — приводит слова Шлеменко Sport24.

Впрочем, Емельяненко, похоже, настолько хочет устроить схватки с тремя средневесами за год, что уже согласился на бой по правилам ММА. Видимо, всё идёт к тому, что поединку быть. Об этом «Чемпионату» сказал и Александр Шлеменко по телефону.

— Вы всегда положительно отзывались об Александре Емельяненко в своих интервью. Удивились его вызову в такой грубой форме?

— Лишний раз подтвердилась мудрость — не делай людям добра, не получишь зла. Благими намерениями устлана дорога в ад. Потому не скажу, что сильно удивился, немного — да. В большей степени удивило другое: к нему очередь выстроилась из тех, кто хочет с ним подраться, а Александр меня вызывает. С одной стороны, приятно даже удивился. Когда я начинал карьеру, смотрел его бои, а теперь он меня вызывает. Неожиданно.

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— Причина кажется слегка притянутой. Есть ощущение, что Емельяненко обиделся не на слова о непобедимости, а на что-то другое. Есть версии, почему ещё Александру понадобилось подраться именно с вами?

— У меня есть только догадки. Я средневес, а со средневесом тяжу проще драться. Выбрал выгодные условия. Плюс, если помните, вызвал меня Александр по боксу. Пытается выторговать для себя комфортную среду.

— Вызов случился вчера, 24 марта, поздно вечером. Уже звонили промоутеры?

— Уже был звонок, но не буду говорить, кто звонил. Есть большой интерес к бою.

— Емельяненко-младший последний раз дрался на «Рен ТВ», а вскоре должен был в компании ACA. Если и вам он предложит выступить на одной из этих площадок, согласитесь?

— Мне никогда не делали предложения из ACA, хотя были разговоры — на словах мы что-то обсуждали, но до переговоров или хотя бы обсуждения гонораров, например, не доходило. Было бы интересно? Пока ещё этот «интерес» никто не нарисовал, потому рано об этом говорить. Пока всё дело в том, что меня вызвали, а я от вызовов отказываться не привык.

Сдались без боя. Пять поединков, которых мы лишились из-за коронавируса Смешанные единоборства уже лишились всех больших турниров марта и начала апреля. В ближайшее время ситуация едва ли улучшится.

— В апреле вы должны были подраться с экс-чемпионом PFL Луисом Тэйлором. Победа над ним наверняка позволила бы подписаться в UFC на комфортных для вас условиях, как вы изначально планировали. Уверены, что сейчас есть смысл отвлекаться на вызов того же Емельяненко, когда в карьере грядут важные положительные перемены?

— Об этом и раздумываю очень сильно. Вызов только сегодня нарисовался, конкретики пока нет. Для развития моей карьеры я не вижу большой выгоды в бое с Емельяненко. Вызов прошёл, Александр ответил, что готов даже по правилам ММА драться. Не знаю, по каким причинам, но почему-то Александру этот бой выгоднее, чем мне. Это очевидно. Емельяненко — очень настойчивый человек, наверняка будет добиваться этого боя, а я препятствовать особо не собираюсь.