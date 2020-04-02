Бои Махачёва и Умара Нурмагомедова на турнире UFC 249 не состоятся

Бои Ислама Махачёва и Умара Нурмагомедова на турнире 249 не состоятся из-за пандемии коронавируса.

«Команда никуда не летит» — приводит слова команды бойцов ТАСС.

Махачёв на турнире UFC 249 должен был провести бой с представителем США Александром Эрнандесом. Умар Нурмагомедов, являющийся двоюродным братом чемпиона UFC, должен был дебютировать в сильнейшей лиге мира на турнире UFC 249 с американцем Азуром Хантером.

Ранее стало известно, что поединок между российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и американским бойцом UFC, бывшим временным чемпионом организации Тони Фергюсоном не состоится. Эта отмена боя Хабиба и Тони стала уже пятой в истории UFC. В первый раз бойцы должны были встретиться ещё в 2015 году.