Бои Махачёва и Умара Нурмагомедова на турнире UFC 249 не состоятся
Бои Ислама Махачёва и Умара Нурмагомедова на турнире 249 не состоятся из-за пандемии коронавируса.
«Команда никуда не летит» — приводит слова команды бойцов ТАСС.
Махачёв на турнире UFC 249 должен был провести бой с представителем США Александром Эрнандесом. Умар Нурмагомедов, являющийся двоюродным братом чемпиона UFC, должен был дебютировать в сильнейшей лиге мира на турнире UFC 249 с американцем Азуром Хантером.
Ранее стало известно, что поединок между российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и американским бойцом UFC, бывшим временным чемпионом организации Тони Фергюсоном не состоится. Эта отмена боя Хабиба и Тони стала уже пятой в истории UFC. В первый раз бойцы должны были встретиться ещё в 2015 году.
Орёл не улетел. Хабиб отказался драться с Фергюсоном, либо странно пошутил на 1 апреля
Немыслимо.
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