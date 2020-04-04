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Ковалёв – о коронавирусе: может, он всех затронет и оставит только самых сильных

Ковалёв – о коронавирусе: может, он всех затронет и оставит только самых сильных
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв высказал мнение о ситуации с коронавирусом.

«Была такая мысль, что мы все переболеем коронавирусом. Потому, что во всём мире эта инфекция. Это, наверное, как герпес, простуда, в детстве ветрянка. Если раз переболел, потом не трогает. Может быть, это тот же вариант 21 века. Всех затронет, и оставит самых сильных, кого посчитает нужным», — сказал Ковалёв в «Инстаграме».

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Спортсмены поддерживают форму индивидуально, соблюдая карантин. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 58 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 210 тыс.

Ранее Ковалёв показал, как потренировался в опустевшей Калифорнии.

Ковалёв ответил критикам по поводу тренировок на открытом воздухе в условиях карантина
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