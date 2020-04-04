Отец Нурмагомедова: Фергюсон продержался бы два раунда

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал отмену боя с американцем Тони Фергюсоном.
«Я считаю, что у нас был один из лучших лагерей подготовки. Хабиб сейчас находится в идеальной форме. Не хочу говорить в цифрах и фактах, но он был в отличной форме. Это был самый длительный лагерь. Он был в идеальной форме. Думаю, что Фергюсон продержался бы два – два с половиной раунда. Это моё мнение», — сказал Нурмагомедов-старший на Youtube-канале «Ушатайка».
Напомним, ранее в UFC сообщили Нурмагомедову, что в США нельзя провести поединок с Тони Фергюсоном, и он покинул страну, где проводил тренировочный лагерь. 1 апреля Хабиб сообщил, что его бой с Фергюсоном отменён, поскольку у него нет возможности покинуть Россию ввиду временного закрытия границ из-за карантина.
Бой с Фергюсоном должен был пройти 18 апреля. Поединок сорвался в пятый раз.
Ранее Нурмагомедов демонстрировал свои навыки работы в стойке.
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