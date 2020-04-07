Девушка — боец UFC пожаловалась на фанатов, отправляющих ей фото половых органов

Американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в UFC в наилегчайшей весовой категории, пожаловалась на трёх фанатов, которые отправили ей изображения своих половых органов. Ранее Ванзант опубликовала свой номер телефона, чтобы пообщаться с фанатами во время карантина.



«Я постараюсь пробиться через все сообщения и ответить каждому. Переписываться с вами очень весело, если не считать трёх дикпиков. Это не очень здорово», — сообщила Пейдж Ванзант в своих «сториз».



Напомним, ранее спортсменка показала фото с домашней тренировки, где она и её муж тренируются полностью обнажёнными.

Ванзант считается одной из самых популярных девушек—бойцов ММА.

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