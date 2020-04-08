Источник: бой Фергюсон — Гэтжи пройдёт не на острове, а в казино в индейской резервации

Издание MMA Fighting, ссылаясь на сообщение New York Times, утверждает, что поединок Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи состоится в казино, которое располагается на севере штата Калифорния, в индейской резервации, где не действуют законы атлетической комиссии соответствующего штата. Напомним, ранее президент UFC Дэна Уайт заявил, что турнир UFC 249, главным поединком которого станет бой Фергюсон — Гэтжи, пройдёт на частном острове, который ради этого мероприятия будет взят в аренду.

Изначально с Фергюсоном должен был сразиться Хабиб Нурмагомедов, но он лишён возможности вылететь из России ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.

Также посмотрите видео необычных тренировок Фергюсона.