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Хабиб Нурмагомедов оставил философское сообщение в «Инстаграме»

Хабиб Нурмагомедов оставил философское сообщение в
Хабиб Нурмагомедов оставил философское сообщение в «Инстаграме»
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» философское сообщение, напомнив, что сдаваться никогда не следует.

«Никогда не слушай никого, есть мечта? Просто иди», — написал Нурмагомедов.

Фото: https://www.instagram.com/stories/khabib_nurmagomedov/?hl=ru

Напомним, 18 апреля Нурмагомедов должен был сразиться с Тони Фергюсоном, но Хабиб лишён возможности вылететь из России ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции, вследствие чего соперником Фергюсона в главном поединке турнира UFC 249 станет Джастин Гэтжи.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.

Также посмотрите видео, как Хабиб встретился с Криштиану Роналду.

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