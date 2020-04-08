Хабиб Нурмагомедов оставил философское сообщение в «Инстаграме»

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» философское сообщение, напомнив, что сдаваться никогда не следует.

«Никогда не слушай никого, есть мечта? Просто иди», — написал Нурмагомедов.

Напомним, 18 апреля Нурмагомедов должен был сразиться с Тони Фергюсоном, но Хабиб лишён возможности вылететь из России ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции, вследствие чего соперником Фергюсона в главном поединке турнира UFC 249 станет Джастин Гэтжи.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.

Также посмотрите видео, как Хабиб встретился с Криштиану Роналду.