Хабиб Нурмагомедов оставил философское сообщение в «Инстаграме»

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» философское сообщение, напомнив, что сдаваться никогда не следует.
«Никогда не слушай никого, есть мечта? Просто иди», — написал Нурмагомедов.
Фото: https://www.instagram.com/stories/khabib_nurmagomedov/?hl=ru
Напомним, 18 апреля Нурмагомедов должен был сразиться с Тони Фергюсоном, но Хабиб лишён возможности вылететь из России ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции, вследствие чего соперником Фергюсона в главном поединке турнира UFC 249 станет Джастин Гэтжи.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.
Также посмотрите видео, как Хабиб встретился с Криштиану Роналду.
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