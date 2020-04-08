Фергюсон: Хабиб и Конор — тряпки

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон рассказал, что думает о Хабибе Нурмагомедове и Коноре Макгрегоре. Напомним, 18 апреля Фергюсон должен был сразиться с Нурмагомедовым, но Хабиб лишён возможности вылететь из России ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции, вследствие чего соперником Тони в главном поединке турнира UFC 249 станет Джастин Гэтжи.
«Мне нечего сказать Хабибу и Конору. Насколько мне известно, они завершили карьеры. Им осталось передать дела и уйти.
Я давно говорил им это сделать. Это спорт настоящих мужчин, а эти парни – настоящие тряпки», — сказал Фергюсон в интервью, которое появилось в его «твиттере».
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.
Также посмотрите видео, как одноклубник Нурмагомедова спародировал тренировки Фергюсона.
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