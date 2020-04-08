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Порье предрёк Фергюсону поражение в бою с Гэтжи

Порье предрёк Фергюсону поражение в бою с Гэтжи
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье дал прогноз на поединок, в котором примут участие Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи. Напомним, изначально соперником Фергюсона в поединке 18 апреля должен был стать действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов, но он лишён возможности покинуть Россию ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции, вследствие чего его заменили на Гэтжи.

«Джастин выиграет этот бой», — написал Порье в своём «твиттере».

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи, которые подерутся на турнире UFC 249.

Также посмотрите видео «безбашенных» тренировок Фергюсона.

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