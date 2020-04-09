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Порье объяснил, почему Гэтжи победит Фергюсона

Порье объяснил, почему Гэтжи победит Фергюсона
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец смешанного стиля Дастин Порье рассказал, почему считает, что Джастин Гэтжи победит Тони Фергюсона в поединке, который состоится 18 апреля. Ранее Порье предсказал, что Гэтжи победит Фергюсона, но не объяснил, почему так считает.

«Гэтжи нокаутирует Тони. С точки зрения техники у обоих есть огрехи по части кикбоксинга, но оба наносят значительный урон соперникам. Оба без опасений бросаются в атаку, чтобы иметь возможность нанести мощный удар.

Я думаю, что Гэтжи удастся как следует ударить Тони в ближнем бою. Это подкосит его. Мы уже видели, как Тони «плывёт». Гэтжи станет первым, кто его вырубит», — приводит слова Порье MMA Junkie.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.

Также посмотрите видео «безбашенных» тренировок Фергюсона.

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