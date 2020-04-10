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Турнир UFC 249 отменён из-за пандемии коронавируса

Турнир UFC 249 отменён из-за пандемии коронавируса
Бокс/ММА / UFC 0

Турнир UFC 249, который был запланирован на 18 апреля, отменён из-за пандемии коронавируса.

«Сегодня нам позвонили с самого высокого уровня и сказали отменить этот турнир», — приводит слова президента UFC Дэна Уайта ESPN.

Напомним, сначала планировалось, что главным боем на турнире UFC 249 станет поединок Тони Фергюсона с чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым, но россиянин не смог вернуться в США и снялся с турнира. Позже стало известно, что Хабиба в бою заменит Джастин Гэтжи. На кону встречи должен был стоять титул временного чемпиона UFC в лёгком весе. Его обладатель, вероятнее всего, мог встретиться с Нурмагомедовым.

Ранее Уайт сообщил, что в ближайшее время намерен арендовать частный остров для подготовки бойцов и проведения UFC 249.

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