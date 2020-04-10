«Стану одним из величайших тренеров в мире!» Флойд Мейвезер заявил о новом этапе в карьере

Непобеждённый американский боксёр Флойд Мейвезер заявил, что размышления на карантине и недавняя смерть его дяди, побудили его начать новый этап в своей карьере и стать тренером.
«Это мой первый день работы с моим 14-летним племянником, у которого нет абсолютно никакого опыта в боксе. И второй раз, когда я работаю с лапами. Предыдущий был с моим старшим сыном, возможно, вы видели недавний ролик.
Как многие из вас знают, у меня были невероятные тренеры, среди которых — мой папа и дядя, который недавно скончался. После его смерти я почувствовал желание помогать другим. Также как это делали отец и дядя для меня на протяжении всей моей боксёрской карьеры.
Период карантина позволил мне задуматься о том, как я хочу изменить жизнь людей и помочь им в достижении целей. Настоящий тренер хочет получить лучшее от своего бойца. Я пока новичок в этом деле, ведь всю карьеру я был по другую сторону. Одно я знаю. Боксёр может быть впечатляющим в работе с лапами, но это не делает его великим бойцом. Тренер может быть впечатляющим на лапах, но это не делает его отличным наставником.
Моя цель — помогать другим стать лучшей версией себя, обрести уверенность. Я хочу позволить им увидеть свой потенциал. Этот период карантина позволил мне осознать важность единства и взаимопомощи. Я хочу внести свой вклад в будущее Земли. Я новичок на тренерском поприще и пока работаю с людьми, у которых совершенно нет опыта в боксе. Поэтому мы растём вместе. Но я обещаю вам, я буду одним из лучших тренеров в мире! Вдохновлять и вдохновляться», — написал Мейвезер на своей странице в «Инстаграме».
Видео того, как Флойд работает со своим племянником, доступно на «Чемпионате».
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