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Гассиев — о возможном реванше с Усиком: у нас немного разные дороги

Гассиев — о возможном реванше с Усиком: у нас немного разные дороги
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев оценил возможность проведения реванша с бывшим абсолютным чемпионом мира Александром Усиком. Россиянин намекнул, что ожидать этой встречи в обозримом будущем не стоит.

«У меня есть четыре боя в карьере, которые мне особо запомнились: с Денисом Лебедевым, когда я стал чемпионом мира, потом я провёл успешную защиту с Кшиштофом Влодарчиком, потом объединил пояса в поединке с Юниером Дортикосом, ну и бой за звание абсолютного чемпиона с Александром Усиком. Было бы замечательно провести реванш с Усиком. На сегодняшний день у нас немного разные дороги», — приводит слова Гассиева Федерация бокса России.

Гассиев уступил Усику в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в июле 2018 года. Сейчас оба боксёра перешли в супертяжёлый вес.

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