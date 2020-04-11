Гассиев — о возможном реванше с Усиком: у нас немного разные дороги

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев оценил возможность проведения реванша с бывшим абсолютным чемпионом мира Александром Усиком. Россиянин намекнул, что ожидать этой встречи в обозримом будущем не стоит.

«У меня есть четыре боя в карьере, которые мне особо запомнились: с Денисом Лебедевым, когда я стал чемпионом мира, потом я провёл успешную защиту с Кшиштофом Влодарчиком, потом объединил пояса в поединке с Юниером Дортикосом, ну и бой за звание абсолютного чемпиона с Александром Усиком. Было бы замечательно провести реванш с Усиком. На сегодняшний день у нас немного разные дороги», — приводит слова Гассиева Федерация бокса России.

Гассиев уступил Усику в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в июле 2018 года. Сейчас оба боксёра перешли в супертяжёлый вес.