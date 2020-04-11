Гассиев — о возможном реванше с Усиком: у нас немного разные дороги

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев оценил возможность проведения реванша с бывшим абсолютным чемпионом мира Александром Усиком. Россиянин намекнул, что ожидать этой встречи в обозримом будущем не стоит.
«У меня есть четыре боя в карьере, которые мне особо запомнились: с Денисом Лебедевым, когда я стал чемпионом мира, потом я провёл успешную защиту с Кшиштофом Влодарчиком, потом объединил пояса в поединке с Юниером Дортикосом, ну и бой за звание абсолютного чемпиона с Александром Усиком. Было бы замечательно провести реванш с Усиком. На сегодняшний день у нас немного разные дороги», — приводит слова Гассиева Федерация бокса России.
Гассиев уступил Усику в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в июле 2018 года. Сейчас оба боксёра перешли в супертяжёлый вес.
- 11 апреля 2020
-
23:15
-
22:50
-
21:59
-
20:36
-
19:49
-
18:46
-
17:28
-
16:44
-
15:52
-
14:50
-
14:00
-
12:42
-
11:40
-
10:49
-
09:46
-
05:50
-
02:24
-
00:43
- 10 апреля 2020
-
23:57
-
22:27
-
20:45
-
19:57
-
18:02
-
16:00
-
15:41
-
15:08
-
15:06
-
14:51
-
14:32
-
13:46
-
12:39
-
11:15
-
11:10
-
10:49
-
10:19