Василевский: подрался бы с Емельяненко, почему нет?

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский признался, что не прочь подраться с Александром Емельяненко, несмотря на то что тот выступает в более тяжёлой весовой категории. Напомним, следующим соперником тяжеловеса Емельяненко должен стать средневес Магомед Исмаилов.

«Я бы подрался с Сашей, почему бы и нет? Поначалу не пристреливался бы на дальней дистанции, утомил бы его в клинче. Это не самая сильная его сторона.

Сашу надо измотать, обязательно. Кому это удавалось — Саша проигрывал», — сказал Василевский в беседе с Иваном Ковалёвым в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».

Также Василевский предположил, что на пресс-конференции с Исмаиловым, состоявшейся в марте 2020 года, Емельяненко пребывал под воздействием алкогольных напитков.